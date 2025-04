Quórum en duda para la sesión en Diputados por el caso $LIBRA

Los bloques de Encuentro Federal, Coalición Cívica, Unión por la Patria y Democracia para siempre apuntan a avanzar con los proyectos que buscan interpelar a funcionarios del Ejecutivo por el caso $LIBRA, impulsar una serie de pedidos de informe y, lo que más preocupa al gobierno de Milei, crear una comisión investigadora sobre la cripto estafa.

davis y milei.jpg

Además de la cripto estafa libertaria, los bloques de la oposición buscarán también forzar el debate en comisión de una serie de proyectos previsionales, entre los que se incluye la prórroga de la moratoria que venció en marzo pasado. También asoma una iniciativa que busca declarar la emergencia en Discapacidad.

Ninguno de estos dos temas tiene dictamen, por lo que avanzar con ellos en el recinto requeriría reunir el acompañamiento de dos tercios para habilitar su tratamiento "sobre tablas". Se da por descontado que ese número no estará. Es por eso que el plan de la oposición es emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert, reticente a abrir ese cuerpo de trabajo para avanzar con proyectos que no sean propios del oficialismo, para forzarla a que trate ambos temas.

Congreso pensador.jpg

En el caso de la emergencia en discapacidad, el tema ya cuenta con el dictamen de comisión de las otras dos comisiones a las que fue girado: Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. En tanto, la comisión de Previsión y Seguridad Social comenzará a tratar este jueves todas las iniciativas que se presentaron tras el vencimiento de la moratoria previsional y que incluyen, por caso, cambios en el régimen actual.

Sin garantías de quórum

El panorama para reunir el quórum es incierto para la oposición. “Venimos subiendo de a uno, pero no sabemos si nos están bajando de otro lado”, dijo a Ámbito un diputado nacional que participó de las negociaciones para la puesta en marcha del debate.

Además de los bloques firmantes, aquellos diputados que trabajan para llegar al número mágico de 129 no tienen mucho margen para salir a pescar voluntades en el resto de los bloques. Al menos hasta anoche, contaban con los 5 diputados de la Izquierda, la exoficialista Lourdes Arrieta, el exUP Roberto Mirabella y el santacruceño Sergio Acevedo. No mucho más. Había ciertas expectativas con el MID que conduce Oscar Zago, porque ese bloque fue autor de un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue el caso $LIBRA pero los tres diputados ya definieron que no darán quórum.

camara diputados de la nacion.jpg

La UCR que conduce Rodrigo de Loredo tampoco es una opción para los opositores. Ellos habían impulsado un proyecto de ley para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rinda explicaciones ante la Cámara de Diputados. El viernes se conoció que el ministro coordinador irá el próximo 16 de abril a exponer su informe de gestión, en el que se incluirá $LIBRA como tema a exponer. Con esto, los radicales se dan por satisfechos.

“La posición general del bloque es siempre no quedar dando quórum a una sesión pedida por el kirchnerismo o la oposición más dura. Y más en este momento de fragilidad”, fundamentaron desde el bloque radical. Aunque, esa misma fuente no descartó que un par de diputados "podrían escaparse" y dar quórum.

Algunos de los impulsores de la sesión apostaban sus fichas al PRO. Tenían la esperanza puesta de que en medio de la pelea con los libertarios en Ciudad, Mauricio Macri bajara la orden a los propios para que le compliquen el panorama a La Libertad Avanza. Pero desde el PRO descartaron esa posibilidad.