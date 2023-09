Ramiro Marra y sus excéntricos "consejos" financieros: exprimir a padres y abuelos

“Si podés vivir en su casa, te ahorras un alquiler. Si podés ir a comer los domingos, andá a comer los domingos. Ellos tuvieron más recorrido y pudieron ahorrar. Ahora que lo disfruten con sus hijos. No sé quién dijo que sacar beneficio financiero de los padres está mal”, agrega en enemigo íntimo de Zamba.

Vale recordar que en una entrevista televisiva, Ramiro Marra reconoció que a los 34 años sus padres lo invitaron a abandonar el nido y, recién en ese momento, se independizó.

Pero esto no queda ahí, ya que también indica que, en caso de querer comprar un auto, lo mejor es sacarle los ahorros a los abuelos y tíos. “Querés cambiar el auto y decís tengo un abuelito, una abuelita, una tía, o capaz un amigo, primero vas y le pedís pesos prestados”, expresa.

“Obviamente, como hay un lazo sentimental, no tiene que cobrar interés. Seguramente te van a decir que si prestan dólares se devuelven dólares. No estamos incitando a que no se devuelva. Hay que devolverla... en el mayor tiempo posible”, comenta.

Y completa: “Es parte de la negociación. Pero saquémonos esas inhibiciones que nos hacen alejarnos de nuestras posibles herramientas de financiamiento gratuitas”.

marra