"Comienza el fin de la inflación": Javier Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central
Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Milei celebró la aprobación de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central en el Senado.
En una nueva muestra de optimismo sobre la marcha de la economía, el presidente Javier Milei encendió las redes sociales este jueves al publicar una frase tajante en su cuenta de X: “Comienza el fin de la inflación”, respondiendo ala aprobación de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central en el Senado.
Aunque con cambios, el visto bueno de la Cámara alta a esta norma es una nueva victoria para el oficialismo y los planes de La Libertad Avanza.
El posteo del jefe de Estado se dio en un contexto donde el Poder Ejecutivo busca reforzar las expectativas de estabilización macroeconómica y destacar los resultados de la política monetaria y fiscal de "déficit cero" encabezada junto al ministro de Economía, Luis Caputo.
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