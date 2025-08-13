Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional
Antonio Mauad presentó su dimisión en medio del ajuste que aplica el Gobierno.
El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad, presentó el martes su renuncia tras denunciar los efectos del feroz ajuste que está aplicando en el área que depende del Ministerio de Defensa, el gobierno de Javier Milei. De esta manera Mauad dejó el cargo apenas después de ocho meses de gestión.
El ex vetereano de Malvinas y ahora ex funcionario comunicó su decisión a los delegados gremiales de ATE y después al resto del personal a través de un correo electrónico, en el que agradeció el compromiso y el trabajo de los empleados durante su gestión, y manifestó orgullo por haber dirigido la institución.
Su renuncia habría sido resultado de un desgaste acumulado durante la gestión y se trató de una decisión tomada para preservar su integridad personal. El organismo viene atravesando una fuerte tensión gremial ante incertidumbre sobre su continuidad y los planes de reorganización y ajuste, algo que preocupa mucho a los trabajadores, en un contexto de recortes presupuestarios en ciencia y tecnología a nivel nacional.
En su momento la designación de Mauad había sido polémica, porque carecía de formación académica en meteorología o ciencias de la atmósfera, requisito estipulado en la normativa para ocupar el cargo. Es un militar retirado que peleó en la Guerra por las islas Malvinas y tenía una larga trayectoria como funcionario: fue gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones en los 90, edecán de Carlos Saúl Menem y trabajó dentro de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Por eso sectores académicos y profesionales del área habían expresado su rechazo al nombramiento, ya que consideraban que no tenía idoneidad técnica para ese trabajo. Incluso el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Julián Fernández Bonder, hizo pública una carta dirigida al Ejecutivo diciendo que Mauad “no posee la formación requerida por la normativa vigente”.
El gobierno libertario todavía no designó a nadie en su reemplazo . "Lo habían traído básicamente para aplicar el plan motosierra" aseguran los trabajadores que siguen estado de alerta ante la incertidumbre.
