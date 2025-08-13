Renunció el director del Servicio Meteorológico Nacional

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

En su momento la designación de Mauad había sido polémica, porque carecía de formación académica en meteorología o ciencias de la atmósfera, requisito estipulado en la normativa para ocupar el cargo. Es un militar retirado que peleó en la Guerra por las islas Malvinas y tenía una larga trayectoria como funcionario: fue gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones en los 90, edecán de Carlos Saúl Menem y trabajó dentro de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).