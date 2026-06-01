Renunció el titular del ENRGE a menos de un mes de haber asumido: quién quedó en su lugar
El Gobierno unió el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y lo que resultó fue algo inestable.
El titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Marcelo Lamboglia, presentó este lunes su renuncia indeclinable por "motivos personales", aunque trascendió que la despedida se debió a una interna dentro del organismo.
Durante la primera semana de julio de 2025 el presidente Javier Milei firmó un decreto por el que se disolvían el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para en su lugar el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), que quedó en manos de Lamboglia.
Pero este lunes el organismo quedó a cargo su vicepresidente, Vicente Serra, quien lo comandará hasta que se realice el concurso para llenar la vacante de manera permanente, informaron fuentes oficiales.
Extraoficialmente trascendió que Lamboglia mantuvo una pulseada con Marcelo Nachón, vocal del actual ENRGE y otrora interventor del ENARGAS, pero de manera oficial se informó que el funcionario se alejó por "motivos personales" y que su trabajo fue "valorado positivamente dentro de la estructura del organismo".
Tras su creación el ENRGE fue descrito como un ente autárquico que depende de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.
Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron en el Decreto 452/2025 que el proceso de selección del primer directorio debía iniciarse dentro de los 30 días hábiles contados desde la publicación del decreto (que fue el 7 de julio de 2025).
De acuerdo con la normativa, el Directorio está compuesto por un presidente, un vicepresidente y tres vocales designados por el gobierno nacional tras un proceso de selección conducido por la Secretaría de Energía.
El esquema establecido contemplaba un mecanismo de control parlamentario, ya que antes de la designación o remoción de los directores el Poder Ejecutivo debía comunicar los fundamentos a una comisión bicameral del Congreso, que tendría 30 días para emitir opinión.
Caso contrario, el Ejecutivo podía avanzar con el acto administrativo.
Pero en este caso en particular, tras la renuncia de Lamboglia se abre un período en el que se llamará a concurso para llenar la vacante que generó, y Serra será el titular del organismo mientras tanto.
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