Renunció el titular del ENRGE a menos de un mes de haber asumido: quién quedó en su lugar

Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron en el Decreto 452/2025 que el proceso de selección del primer directorio debía iniciarse dentro de los 30 días hábiles contados desde la publicación del decreto (que fue el 7 de julio de 2025).

De acuerdo con la normativa, el Directorio está compuesto por un presidente, un vicepresidente y tres vocales designados por el gobierno nacional tras un proceso de selección conducido por la Secretaría de Energía.

El esquema establecido contemplaba un mecanismo de control parlamentario, ya que antes de la designación o remoción de los directores el Poder Ejecutivo debía comunicar los fundamentos a una comisión bicameral del Congreso, que tendría 30 días para emitir opinión.

Caso contrario, el Ejecutivo podía avanzar con el acto administrativo.

Pero en este caso en particular, tras la renuncia de Lamboglia se abre un período en el que se llamará a concurso para llenar la vacante que generó, y Serra será el titular del organismo mientras tanto.