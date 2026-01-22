Es oficial la intervención del Gobierno en el Puerto de Ushuaia: todos los detalles

Puerto de Ushuaia

En ese sentido el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, anticipó que irá a la Justicia en contra de la intervención del puerto de Ushuaia. "Hay un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia", advirtió el mandatario provincial.

En tanto fuentes de la administración fueguina anticiparon a Ámbito que trabajan "la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos vuelva a tener autonomía real y concreta". "Será una estrategia netamente legal. Vamos a ir a la Justicia", confirmaron.

Resolución 4/2026:

