Renunció el titular de la UIF: quién es su reemplazante en el organismo

Los objetivos de la nueva gestión

Bajo esta nueva conducción, la Unidad de Información Financiera se propone metas ambiciosas alineadas con las "prioridades estratégicas" del Ejecutivo. El objetivo central será consolidar una gestión técnica y profesional que permita optimizar el uso de la inteligencia financiera.

Además, se buscará fortalecer los mecanismos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, profundizando la cooperación con organismos nacionales e internacionales. Desde el Ministerio agradecieron la labor realizada por Starc, destacando que durante su mandato contribuyó a adecuar el sistema a los estándares vigentes.