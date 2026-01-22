Renunció el titular de la UIF: quién es su reemplazante en el organismo
Justicia confirmó la salida de Paul Starc por "razones personales" de la UIF. El Gobierno designó a Ernesto Gaspari para la fiscalía antilavado.
El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó este jueves un cambio estratégico en el organigrama oficial. El titular de la UIF, Paul Starc, presentó su renuncia al cargo invocando motivos estrictamente personales, la cual fue aceptada de inmediato por las autoridades competentes. Según se informó en el comunicado oficial, su lugar será ocupado por el licenciado Ernesto Gaspari.
La salida de Starc no implica un alejamiento total de la administración pública. El texto difundido por la cartera de Justicia aclara que el ahora exfuncionario "continuará colaborando con el Gobierno Nacional". Sus nuevas responsabilidades estarán vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional, áreas donde se busca aprovechar su experiencia previa.
El perfil de Ernesto Gaspari en el Gobierno
La llegada de Ernesto Gaspari busca darle una nueva impronta al organismo. Se trata de un profesional con una "sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración". Su currículum incluye pasos por áreas estratégicas del Estado; entre sus antecedentes más destacados figura su desempeño como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Su designación apunta a fortalecer el perfil técnico de la unidad encargada de prevenir delitos económicos complejos. Las autoridades confían en que su experiencia en administración será clave para esta nueva etapa de reordenamiento interno.
Los objetivos de la nueva gestión
Bajo esta nueva conducción, la Unidad de Información Financiera se propone metas ambiciosas alineadas con las "prioridades estratégicas" del Ejecutivo. El objetivo central será consolidar una gestión técnica y profesional que permita optimizar el uso de la inteligencia financiera.
Además, se buscará fortalecer los mecanismos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, profundizando la cooperación con organismos nacionales e internacionales. Desde el Ministerio agradecieron la labor realizada por Starc, destacando que durante su mandato contribuyó a adecuar el sistema a los estándares vigentes.
