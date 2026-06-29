El Gobierno sentenció la fecha tope para el cobro del aguinaldo
El Ministerio de Capital Humano recordó las fechas límite para el pago del aguinaldo en 2026. Conocé cómo calcularlo con el nuevo Salario Mínimo.
Con la inminente llegada del cierre del primer semestre de este 2026, la expectativa de los trabajadores por el cobro del medio aguinaldo es total. A través de sus diversos canales oficiales, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ratificó las condiciones, la fórmula de cálculo y las fechas tope para los empleadores.
Fechas de pago: ¿cuándo se cobra el aguinaldo en 2026?
La normativa vigente establece que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se divide en dos pagos a lo largo del año calendario. El Ministerio de Capital Humano, a través del portal Argentina.gob.ar, confirmó cuáles son los plazos máximos para que los empleadores, incluyendo los del régimen de casas particulares, cumplan con su obligación:
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Primera cuota (Medio aguinaldo de junio): Se debe abonar indefectiblemente en la última jornada laboral del mes de junio. En este calendario 2026, la fecha tope corresponde a este martes 30 de junio.
Segunda cuota (Medio aguinaldo de diciembre): Se paga en la última jornada laboral del mes de diciembre.
Cómo calcular el monto exacto del aguinaldo
El monto a percibir no es un valor fijo, sino que depende directamente de los ingresos obtenidos en los meses previos. Cada medio aguinaldo corresponde exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador o trabajadora dentro de cada uno de los semestres en cuestión.
En el caso de que la persona no haya trabajado todos los meses del semestre (ya sea porque comenzó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato laboral), la ley dictamina que hay que pagarle un monto proporcional a los meses efectivamente trabajados.
Para obtener la cifra exacta, se debe aplicar la siguiente fórmula oficial: (Salario / 12) x los meses trabajados
Ejemplos de cálculo con el Salario Mínimo de 2026
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Para graficar la situación de manera clara, es importante tomar como base los ingresos mínimos actualizados. Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina se ubica en $367.800 mensuales para los trabajadores mensualizados, con un valor por hora de $1.839 para los trabajadores jornalizados.
A continuación, dos ejemplos prácticos de cómo impactan los números de 2026 en el bolsillo sin utilizar cuadros:
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Trabajador con semestre completo: Si el empleado trabajó los 6 meses completos y su mejor salario fue el equivalente al SMVM de $367.800, la fórmula que se aplica es (367.800 / 12) x 6. En este caso, el medio aguinaldo a cobrar será de $183.900.
Trabajador con cobro proporcional: Si la persona empezó a trabajar en marzo de 2026 (es decir, acumula 4 meses trabajados en el semestre) con un salario mensual de $367.800, la ecuación correspondiente es (367.800 / 12) x 4. Por lo tanto, su medio aguinaldo proporcional será de $122.600.
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