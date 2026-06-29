El Gobierno sentenció la fecha tope para el cobro del aguinaldo

Para obtener la cifra exacta, se debe aplicar la siguiente fórmula oficial: (Salario / 12) x los meses trabajados

Ejemplos de cálculo con el Salario Mínimo de 2026

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Para graficar la situación de manera clara, es importante tomar como base los ingresos mínimos actualizados. Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina se ubica en $367.800 mensuales para los trabajadores mensualizados, con un valor por hora de $1.839 para los trabajadores jornalizados.

A continuación, dos ejemplos prácticos de cómo impactan los números de 2026 en el bolsillo sin utilizar cuadros: