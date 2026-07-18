Cómo funcionará el transporte público en el AMBA durante este domingo de final mundialista
Trenes, colectivos y subte tendrán frecuencias que incluirán eventuales cambios por la final del Mundial 2026. Una importante empresa de colectivos informó que suspenderá los servicios a las 16.
Como se sabe, la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España se jugará este domingo desde las 16 y el país prácticamente se paralizará, aunque el transporte público seguirá funcionando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con algunas particularidades.
En cuanto a los servicios ferroviarios, Metrovías indicó que la línea Urquiza circulará con horario habitual de domingo y Trenes Argentinos informó que los ramales Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur también funcionarán con cronograma de domingo durante toda la jornada, sin interrupciones previstas.
La empresa aclaró que se monitoreará la afluencia de pasajeros y que se coordinará con fuerzas de seguridad en caso de que sea necesario reforzar accesos o limitar ingresos en estaciones cercanas a zonas de festejos.
El subte, operado por Emova, mantendrá su servicio habitual de domingo. Sin embargo, la empresa anticipó que evaluará la situación en tiempo real y podría ajustar frecuencias si se registra una afluencia extraordinaria de usuarios antes o después del partido.
Qué pasa con los colectivos
El Grupo DOTA —que nuclea 180 líneas de colectivos— confirmó que sus unidades circularán con horario de domingo hasta las 16, momento en que comenzará el partido por la final del Mundial 2026. Su director, Marcelo Pasciuto, explicó que la medida busca proteger a choferes y pasajeros ante la posibilidad de festejos masivos y cortes de tránsito una vez finalizado el encuentro.
Esta decisión se adoptó luego de que, tras la semifinal contra Inglaterra, varias unidades sufrieran daños por hinchas que se subieron a los techos, provocando roturas de vidrios, espejos y equipos de aire acondicionado.
La lista de líneas que suspenderán su circulación después de las 16 incluye más de 60 servicios urbanos y metropolitanos: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.
La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicó que otras compañías podrían aplicar medidas similares, incluso antes del inicio del partido, dependiendo de la disponibilidad de personal y del comportamiento de la demanda.
En ese sentido, trascendió que algunas empresas retomarán el servicio recién dos horas y media después del encuentro, cuando se estabilice la circulación en el centro porteño y en los principales puntos del conurbano bonaerense.
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