Cómo funcionará el transporte público en el AMBA durante este domingo de final mundialista

Esta decisión se adoptó luego de que, tras la semifinal contra Inglaterra, varias unidades sufrieran daños por hinchas que se subieron a los techos, provocando roturas de vidrios, espejos y equipos de aire acondicionado.

La lista de líneas que suspenderán su circulación después de las 16 incluye más de 60 servicios urbanos y metropolitanos: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicó que otras compañías podrían aplicar medidas similares, incluso antes del inicio del partido, dependiendo de la disponibilidad de personal y del comportamiento de la demanda.

En ese sentido, trascendió que algunas empresas retomarán el servicio recién dos horas y media después del encuentro, cuando se estabilice la circulación en el centro porteño y en los principales puntos del conurbano bonaerense.