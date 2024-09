Revés para Patricia Bullrich: la Justicia desestimó su denuncia contra Pablo Biró

El sindicalista señaló en ese momento que el conflicto ya era grave y que el gremio no cedería en su derecho a manifestarse. Tras estas declaraciones, el abogado Fernando Soto, en representación del Ministerio de Seguridad, presentó la denuncia ante la Cámara de Apelaciones, por mandato de Bullrich.

Sin embargo, la causa no avanzó: el fiscal Franco Picardi comunicó al juez Ariel Lijo que no continuaría con la denuncia, argumentando que las declaraciones de Biró no cumplían con los requisitos legales para ser consideradas como amenazas o extorsión.

Embed - #Argenzuela - Pablo Biró, Sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas

El motivo por el cual la denuncia de Patricia Bullrich contra Biró no prosperó

Según explicó, la "amenaza coactiva" debe implicar un anuncio de daño futuro que sea grave, serio y posible, características que no se encontraron en las palabras de Biró. Además, el fiscal destacó que el contexto en que se realizó la advertencia fue una entrevista radial en la que se discutían medidas gremiales en reclamo de mejoras salariales.

En respuesta a la desestimación de la denuncia, Biró expresó su satisfacción y calificó la decisión judicial como una respuesta a lo que consideró una "campaña de demonización" en su contra. "La Justicia ha dicho que no hubo extorsión ni amenazas. Es la segunda vez que me denuncian por ejercer mi libertad de expresión y por cumplir con mi rol como dirigente sindical", afirmó Biró en declaraciones a Radio 10.

Finalmente, la fiscalía concluyó que los hechos denunciados no ameritaban la apertura de una investigación penal, poniendo fin al intento del Ministerio de Seguridad de llevar adelante una causa judicial contra el líder sindical.