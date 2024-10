Ricardo Quintela respondió a Máximo Kirchner: "No involucren a Axel en esto"

“No involucren a Axel en esto, porque no tiene absolutamente nada que ver. (Máximo Kirchner) Dijo que gente que está con Axel trabajó para mí... No es cierto, no es cierto”, subrayó el mandatario provincial.

En declaraciones por Radio 10, Quintela afirmó que “ningún intendente ni ministro de Axel Kicillof me juntó avales a mí; eso lo desmiento rotundamente”, señalando que “yo trabajo para un proyecto, quiero ordenar el peronismo” por a esa corriente “le falta conducción”.

“Nunca me animé a juzgar a un par… Si tengo que criticarlo, se lo diría entre cuatro paredes”, señaló sobre el hijo de la expresidenta, de quien dijo que “por supuesto que fue mi conductora, como fueron los Menem”. Pero aclaró que “no soy empleado de nadie; a nosotros nos conduce la política”.

“Perón decía que conducir no es mandar, es persuadir. Hay que estudiarlo un poquito a Perón… Menem persuadía desde el cariño, el amor, no desde la imposición. Tenemos que cambiar algunas conductas nuestras”, dijo.

Qué dijo Máximo Kirchner sobre la interna del PJ

En horas previas y también por Radio 10, Máximo Kirchner dijo que “a nosotros que vote la gente es lo que más nos entusiasma. Si hay que votar, se votará y punto… El que esté convencido de que Quintela es una salida para el peronismo, irá detrás de Quintela”, mientras que otros consideran que “Cristina es la mejor para el momento”.

