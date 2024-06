Ley Bases: qué es RIGI, el régimen que busca alentar las grandes inversiones y que aprobó el Senado

De acuerdo con el artículo 162 del texto aprobado en Diputados y ahora refrendado en el Senado, el RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los 200 millones de dólares.

Sesión por la Ley Bases en el Senado Sesión por la Ley Bases en el Senado Ignacio Petunchi | Ámbito

El plazo de adhesión son 2 años a partir de que se sancione la Ley Bases, y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por un período de hasta un año.

El RIGI ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones. Según establece el proyecto aprobado, además de incentivar inversiones nacionales y extranjeras, el RIGI tiene como objetivos promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de “ciertos sectores económicos”; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior; así como también, generar empleo, entre otros ítems.

Entre los beneficios a los que accederán los proyectos que adhieran al RIGI, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.

Milei Caputo.jpg Luis Caputo y Javier Milei

Críticas al RIGI

Durante el debate en comisión, el senador Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) planteó que el RIGI es “híper generoso” y advirtió que "todos los regímenes de este tipo tratan de que, si das un beneficio para la inversión, parte de lo invertido tenga un impacto en el país”.

De acuerdo con Lousteau el RIGI no cumpliría con este requisito. "A las empresas que van a invertir en la Argentina se les permite importar todo con arancel cero", advirtió.

Por su parte, la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, apuntó durante el plenario de comisiones: "No me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No están planteados en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer". Y agregó: "el RIGI va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo lo van a acompañar todas las provincias por 30 o 40 años".