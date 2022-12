El marido de Pampita votará en contra de un proyecto que presentó él

Y puntualizó: “Entendiendo la coyuntura económica, creo que es un mal momento para hacerlo. Sobre todo porque para poder llegar a fin de mes, en general, ellos tienen dos o tres trabajos y tienen monotributo”.

La contradictoria explicación del marido de Pampita sobre su proyecto

roberto garcía moritán proyecto

“La gran pregunta es si se quedan o no sin trabajo si llevamos adelante esta normativa, la respuesta es ‘puede ser’. Entonces, por eso, me parece que hoy por hoy no es la batalla que yo quiero dar”, agregó el legislador porteño.

“Si avanzan con esto, voy a votar en contra, aún siendo el que presentó el proyecto, disculpen la contradicción”, consideró.