Rodolfo Aguiar cruzó a Manuel Adorni por la Reforma Laboral: "Un burro puede..."
El secretario general de ATE Nacional le respondió al jefe de Gabinete a través de redes sociales, lo acusó de desconocer el contenido del proyecto y afirmó que los cambios propuestos legitiman el fraude laboral y perjudican a trabajadores del Estado.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, en el marco del debate por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El dirigente gremial cargó contra el funcionario nacional y lo acusó de desconocer el contenido del proyecto que impulsan: "Hablan mucho de meritocracia, pero sos el claro ejemplo de que un burro puede llegar a ser jefe de Gabinete". Y agregó que la crítica del funcionario a sus intervenciones públicas no responde a la forma sino al contenido de los reclamos sindicales: "Lo que realmente te molesta es que estemos en la calle".
En su publicación, sostuvo que la reforma laboral impacta directamente sobre el empleo estatal y, según detalló, numerosos organismos públicos se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que los cambios propuestos alcanzarían a esos trabajadores.
Además, advirtió que la modificación en la presunción del vínculo laboral de los monotributistas "legitima el fraude laboral" que, afirmó, se comete con miles de empleados del Estado nacional, provincial y municipal.
Rodolfo Aguiar también cuestionó el cambio de fuero para los reclamos judiciales de los trabajadores estatales, que dejarían de tramitarse en la Justicia Laboral para pasar al fuero Contencioso Administrativo.
Por último, atribuyó los altos niveles de informalidad laboral, los bajos salarios y la destrucción del empleo a las políticas económicas del actual Gobierno: "La legislación laboral no crea ni destruye empleo. En este caso, son ustedes los que lo están destruyendo", remarcó.
La CGT le pidió a los gobernadores que no apoyen la Reforma Laboral
A cuatro días del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno nacional y cuestionaron a los gobernadores y al ministro Federico Sturzenegger.
"El proyecto, tal como está redactado, tiene una carga ideológica y maliciosa", sostuvo el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo. En ese sentido, afirmó que la propuesta incluye artículos que consideró "gravísimos y anticonstitucionales".
La iniciativa oficial propone modificaciones en el régimen de contrataciones laborales, las licencias por vacaciones, el banco de horas y el sistema de indemnizaciones. Desde la central obrera señalaron que el contenido del proyecto no representa una mejora para el mundo del trabajo y advirtieron sobre su impacto negativo en los derechos de los trabajadores.
En ese marco, la CGT hizo un llamado a los gobernadores para que influyan en la posición de sus senadores: "Apelamos a la reflexión de muchos gobernadores para que no manden a sus representantes a votar en contra de los trabajadores", expresó el dirigente gremial, en la antesala del debate legislativo en la Cámara alta, en diálogo con Radio Mitre.
También cuestionó al presidente Javier Milei por la falta de instancias de diálogo previas al envío del proyecto al Congreso: "Nunca se generó un ámbito para discutirlo. Si quieren discutir, que se sienten todos los actores y no a través del llamado Consejo de Mayo", afirmó.
Jerónimo aclaró que la CGT no se opone a debatir una eventual modernización del marco laboral, pero remarcó que cualquier reforma debería ampliar derechos y no recortarlos. En ese sentido, criticó la eliminación del principio de ultraactividad, que garantiza la vigencia de los convenios colectivos hasta que se acuerde uno nuevo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario