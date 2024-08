Filtran fotos de Romina Uhrig con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

Según se dio a conocer, Romina Uhrig visitó Olivos por motivos de trabajo. En medio de la emergencia sanitaria, quien era presidente convocó a una reunión con diputados nacionales, y ella asistió junto con el bloque de Unión por la Patria. En la imagen que se difundió en las redes sociales, se la puede ver embarazada de su hija menor, Nina.

En ese entonces la exlegisladora subió la foto junto a Fernández en sus redes sociales, escribiendo: “Esta tarde nos reunimos con el presidente Alberto Fernández y el presidente de nuestro bloque Máximo Kirchner en la Quinta de Olivos para hacer el balance legislativo del año y encarar los desafíos del 2021 para seguir poniendo a la Argentina de pie. Gracias, Alberto, por tus palabras”.

alberto y romina.jpg

A su vez, Yanina Latorre contó en LAM que Romina Uhrig estaría arrancando un amorío con Damián Ávila, modelo y ex participante de Combate. Este rumor llegó a oídos de Walter Festa, exesposo de la mediática y padre de dos de sus hijas.

A modo de descarga, el exintendente de Moreno utilizó su cuenta de TikTok para subir un video que parece estar dirigido a la ex Gran Hermano. En el clip, Festa hace playback de la canción La piel bien caliente del Grupo Trinidad, cuyas letras podrían expresaer sus sentimientos tras enterarse de que Uhrig habría encontrado el amor con otro hombre.

romina uhrig festa

La canción tiene frases como: “Esta canción es para ella, que está con él, pero piensa en mí”. Otro fragmento dice: “Te diste cuenta, no es igual, es diferente, no te pone la piel bien caliente. No hace nada de lo que tanto te gusta, hoy te arrepientes. Te diste cuenta de lo mal que tú elegiste, sin decir nada con él te fuiste. Supe por otro que estás viviendo en su casa (...)”.

Si bien Festa no la dedicó, todo indica que va dirigido a su ex.