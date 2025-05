Rosmery Maturana contra Yuyito González: reveló un mensaje intimidante y habló de su vínculo con Javier Milei

“Lo conocí en plena campaña, una madrugada en un bar de Once, cuando nadie apostaba por él”, recordó Rosmery sobre los primeros tiempos de su vínculo con Milei, cuando aún peleaba por una banca en Diputados. “Éramos como 30 personas, todo muy chico. Ahí arrancó una amistad que sigue hasta hoy”, agregó.

Sin pelos en la lengua, se refirió a González: “No es de mi generación, no tengo nada en común con ella”. Y reveló el origen de las tensiones: “Una vez le anticipé a Javier que la iban a blanquear como novia. Después ella me llamó. Le dije: ‘Te van a mostrar, vas a ser la novia del año’. Pero enseguida empezó a preguntarme cosas raras”.

rosmery sobre yuyito.mp4

Según Maturana, Yuyito le interrogó: “¿Qué relación tenés con él? ¿Vos estás con alguien?”. Y cuando le dijo que no tenía pareja, vino el cambio de tono: “Me empezó con el discurso de la iglesia y no me escribió nunca más. Me parece que no me creyó”.

En una frase filosa, disparó: “Yo no le respondí más. Si es una cacatúa...”. Y luego reveló el mensaje reciente que recibió de González: “Hola Rosmery, ¿cómo estás? Necesito hablar con vos. Si no me atendés, te voy a seguir buscando”. También habló del presente con Milei: “Hace más de dos semanas que no hablamos. Supongo que él se dejó llevar por la belleza de ella, pero se ve que no duró mucho. Me dijeron que es medio intensa”.

El entorno de Milei, mientras tanto, mantiene silencio sobre el tema. Tras la ruptura con Yuyito, que había sido confirmada con declaraciones de ella en varios medios, el presidente no se expresó públicamente. La exposición mediática de sus vínculos sentimentales, que en su momento incluyó hasta a Fátima Florez, sigue sumando capítulos.