"Sabía en qué momento lo estaba haciendo": decano de la UBA destacó el potente gesto político de Lionel Messi
En C5N, el académico remarcó la actitud que tuvo el mejor jugador del mundo horas antes de su despedida y en pleno conflicto universitario con el Gobierno.
En medio de la profunda tensión que atraviesa el sistema educativo nacional y las masivas protestas en rechazo al ajuste presupuestario, la figura de Lionel Messi se transformó en un símbolo inesperado de respaldo institucional a favor de la educación pública.
Horas antes de su histórica despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental, el capitán recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un hito que generó fuerte repercusión política.
Invitado al piso de C5N, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, analizó el trasfondo de la visita del astro y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo se gestó la distinción.
"Fue el propio Lionel Messi el que quiso estar"
Consultado por el periodista Andrés Lerner sobre si la presencia del 10 constituyó un mensaje de apoyo directo hacia el reclamo universitario, Durán no dudó en catalogar el hecho como "buenísimo y muy positivo", a la vez que confirmó la firme voluntad del rosarino de concretar el reconocimiento de manera presencial.
"Me tocó estar, me consta que fue el propio Messi el que dijo que quería que el acto se hiciera, que él quería recibir esta premiación de parte de la Universidad de Buenos Aires y que quería estar personalmente", detalló el académico.
Para el decano, el impacto simbólico de ver al mejor jugador del planeta luciendo los atributos académicos adquiere una dimensión incalculable en el actual escenario político, marcado por el recorte de fondos y la conflictividad en las casas de altos estudios.
"La figura de Messi es una figura indiscutida para toda la sociedad argentina, y que aparezca él con el pin de una universidad pública exhibiéndolo al mundo... esa foto recorrió el mundo, es un espaldarazo también para nuestras universidades", valoró Durán.
En esa línea, el decano remarcó que el gesto no fue ingenuo ni casual, sino un claro posicionamiento en sintonía con la coyuntura. "Por supuesto, y en este momento además. Digo, él sabe en qué momento lo estaba haciendo y cuándo lo estaba decidiendo, y quiso estar y quiso recibir esa premiación. Es una defensa de la universidad de su lado también", sentenció.
De este modo, la distinción otorgada por la UBA trascendió el ámbito protocolar y se convirtió en uno de los respaldos más resonantes que ha recibido el sistema universitario público en medio de su pulseada contra las políticas de ajuste del Ejecutivo nacional.
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