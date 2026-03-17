Salen a la luz más documentos sobre la Causa $LIBRA: un nuevo acuerdo revela cómo buscaban sumar emprendedores

El escrito, incorporado al expediente, muestra cómo el esquema alrededor de $LIBRA no se limitaba a un único entendimiento, sino que incluía múltiples negociaciones paralelas.

Según surge de la documentación, Davis, en su rol dentro de Kelsier Group, presentó una propuesta formal a Novelli y su entorno para estructurar negocios vinculados al ecosistema cripto y a potenciales desarrollos asociados.

Un nuevo acuerdo: oferta irrevocable

A diferencia de los documentos ya conocidos, este nuevo texto aparece como una propuesta concreta dirigida a ampliar el alcance del proyecto. La figura de la “oferta irrevocable” como un compromiso firme, refuerza la hipótesis de que existía una estrategia organizada para captar emprendedores y canalizar inversiones bajo el paraguas de $LIBRA.

El documento detalla las condiciones comerciales y deja entrever que el atractivo principal era el vínculo con figuras de alto nivel político y la posibilidad de capitalizar ese acceso para impulsar iniciativas privadas.

La aparición de este acuerdo se suma a otros elementos ya detectados en el celular de Novelli, donde se habían encontrado borradores de pactos económicos millonarios vinculados al lanzamiento del token. Entre ellos, un memo o nota que describía un esquema de pagos por US$5 millones atado a distintas instancias de apoyo público y contractual.

Los documentos refuerzan la idea de que el proyecto no fue un emprendimiento aislado, sino parte de una red de negociaciones que involucraba a distintos actores y buscaba generar negocios a partir del impulso inicial de la criptomoneda.

La clave: captar emprendedores

Uno de los puntos centrales que surge de este nuevo acuerdo es el intento de atraer emprendedores que quisieran “subirse” al proyecto. La propuesta apuntaba a ofrecerles una plataforma de financiamiento y visibilidad, aprovechando el impacto inicial que tuvo $LIBRA en el mercado.

Ese esquema coincide con el planteo original con el que el presidente Javier Milei difundió el token: dijo que era para financiar iniciativas productivas en la Argentina.

No hay confirmación sobre si este nuevo acuerdo llegó a ejecutarse. Pero su aparición complica aún más el escenario, ya que evidencia que existían múltiples negociaciones simultáneas alrededor del proyecto.

Con cada documento que surge del peritaje de la DATIP del teléfono de Novelli, la causa suma nuevas piezas que apuntan a reconstruir cómo se gestó y operó el entramado detrás de $LIBRA.