Sandra Pettovello no se presentó en el Congreso por el escándalo por alimentos: la foto de la silla vacía

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, manifestó: "No hemos tenido respuesta de ella directamente. Me parece que hubo un conflicto de entendimiento acerca de la invitación que habíamos hecho nosotros con respecto a lo que es una citación en el marco constitucional de las interpelaciones a los ministros, que no era el objetivo, sino una invitación amable”

"Indistintamente del trámite de los expedientes y de las citaciones que el cuerpo le imponga a su figura como Ministra, esta Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados vuelve a invitarla en el horario y día que usted quiera en junio. Entendemos que es una situación de urgencia, por eso preferimos que sea cuanto antes, para poder dejar esto en claridad, que es lo que los argentinos y argentinas nos piden”, señaló.

Además, el Diputados de Unión por la Patria dijo: "Queríamos que la Ministra venga a exponer sobre la situación que hoy tenía la Argentina en cuanto a los alimentos parados, no distribuidos y el plan de distribución, sino también cuál era el plan de política alimentaria que este gobierno iba a llevar adelante en el marco de una situación de pobreza e indigencia que era grave y que se había agravado mucho en los últimos meses”.

No reparte comida que se está por vencer y tiene contratos oscuros para pagar sobresueldos.

Sin embargo, el Presidente dice que es su mejor Ministra.

Por su parte, Manuel Quintar, legislador de La Libertad Avanza y el vicepresidente de la comisión, defendió la decisión de no requerir la presencia inmediata de Sandra Pettovello al afirmar que "la invitación firmada por la comisión fue girada el 6 de junio. Tuvo dos días hábiles. Me parece apresurado para que una ministra pueda venir. El 10 de junio Menem aclaró todo lo que ha pasado, diciendo que se incumplió el reglamento”.

En tanto, la diputada Cecilia Moreau afirmó: "Con absoluta honestidad le digo a (Martín) Menem cometió un error grande con la convocatoria a la comisión que está realizando la invitación dentro de sus sus facultades, ya que no le pidió la interpelación a la ministra Pettovello”.

Mientras que Cecilia Ibáñez del MID indicó: "Estoy en contra de la citación a Pettovello, ella está denunciando y está denunciada en la Justicia. Estoy en contra de la interpelación. Pero sí estoy de acuerdo con enviarle preguntas por escrito para evitar cualquier interferencia con los procesos judiciales en curso".

Asimismo, Cristian Castillo del PTS denunció que en esa cartera "hubo sobresueldos y despidieron trabajadores para contratar amigos. La ministra firmó esas contrataciones y no puede negarlo. Y el tema más grave son las personas que han fallecido por interrumpir la entrega de remedios. La ministra Pettovello nos tiene que explicar quién se hace cargo".