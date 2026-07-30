Victoria Villarruel manifestó su "genuina preocupación por el estado" de Javier Milei: qué pasó

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", indicó Villarruel.

Victoria Villarruel manifestó su "genuina preocupación por el estado" de Javier Milei.

Este nuevo cruce público profundiza el distanciamiento entre el Presidente y su compañera de fórmula, un vínculo que desde hace tiempo transita carriles de fría convivencia institucional. La decisión de la vicepresidenta de confrontar de manera tan abierta expone que las diferencias en la toma de decisiones y las operaciones del ecosistema digital libertario ya no se dirimen en reserva, sino que se transforman en una pelea descarnada a la vista de toda la opinión pública.