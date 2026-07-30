Cuánto dura la cadena nacional de Javier Milei

Milei estuvo rodeado por su círculo de máxima confianza y funcionarios clave: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Qué se sabe sobre la cadena nacional de Javier Milei

Desde el entorno presidencial anticiparon que la alocución mantendrá la impronta confrontativa que caracteriza al líder libertario. "Será un mensaje sanguinario", definieron los colaboradores del jefe de Estado, adelantando que el discurso recuperará sus consignas insignia, incluyendo duras críticas contra la dirigencia política tradicional.

El corazón del proyecto oficialista apunta a una modificación estructural: restringir de manera absoluta la posibilidad de que el Banco Central emita dinero para financiar el déficit del Tesoro, incorporando incluso penas en el Código Penal para aquellos funcionarios que vulneren la independencia de la entidad.

En sus intervenciones públicas recientes, Milei había adelantado su intención de revertir los cambios introducidos durante la gestión histórica de Mercedes Marcó del Pont. Bajo la premisa de que el organismo financiero funcionó como "una máquina de generar pobreza" durante el último siglo, la iniciativa busca debatir si el país consolida una autoridad monetaria autónoma o perpetúa los ciclos de crisis inflacionaria.