Cuánto dura la cadena nacional de Javier Milei
El Presidente brinda este jueves un mensaje grabado desde Casa Rosada, para contar su nuevo proyecto para el Banco Central.
El presidente Javier Milei grabó este jueves en la Casa Rosada el discurso que se emitirá a las 20 horas para presentar su nuevo proyecto que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa prevé tipificar la emisión monetaria en el Código Penal y llega en plena visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Apenas 20 minutos fue el tiempo exacto que necesitó el mandatario para exponer los ejes centrales de su nuevo proyecto legislativo enfocado en la modificación de la Carta Orgánica. Esa es la duración exacta de la cadena nacional que la administración libertaria emitirá este jueves a partir de las 20 horas.
Como ya es habitual en su gestión, el mandatario optó por evitar una transmisión en vivo: el mensaje institucional quedó registrado previamente en el imponente Salón Blanco de la Casa Rosada.
La filmación comenzó a las 16:50 y se extendió durante veinte minutos, coronando la grabación con una postal política de peso.
Milei estuvo rodeado por su círculo de máxima confianza y funcionarios clave: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Qué se sabe sobre la cadena nacional de Javier Milei
Desde el entorno presidencial anticiparon que la alocución mantendrá la impronta confrontativa que caracteriza al líder libertario. "Será un mensaje sanguinario", definieron los colaboradores del jefe de Estado, adelantando que el discurso recuperará sus consignas insignia, incluyendo duras críticas contra la dirigencia política tradicional.
El corazón del proyecto oficialista apunta a una modificación estructural: restringir de manera absoluta la posibilidad de que el Banco Central emita dinero para financiar el déficit del Tesoro, incorporando incluso penas en el Código Penal para aquellos funcionarios que vulneren la independencia de la entidad.
En sus intervenciones públicas recientes, Milei había adelantado su intención de revertir los cambios introducidos durante la gestión histórica de Mercedes Marcó del Pont. Bajo la premisa de que el organismo financiero funcionó como "una máquina de generar pobreza" durante el último siglo, la iniciativa busca debatir si el país consolida una autoridad monetaria autónoma o perpetúa los ciclos de crisis inflacionaria.
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