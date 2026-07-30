Las claves del decreto antiinmigratorio de Javier Milei: por qué es demagógico y peligroso
El DNU incorpora nuevas causales de rechazo o expulsión del país a la Ley de Migraciones, con conceptos vagos a ser interpretados libremente por las autoridades.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Javier Milei y divulgado este jueves, el Gobierno estableció nuevas restricciones para ciudadanos de otros países que, según su parecer, atenten contra la convivencia y la soberanía cultural argentina.
El decreto “incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", se informó oficialmente.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", prosigue la información con relación a las manifestaciones en redes sociales contra la Selección Argentina durante el Mundial 2026 que se disputó entre Estados Unidos, México y Canadá.
Se trata de una disposición de difícil materialización y meramente demagógica, según confesaron desde Casa Rosada, al adoptarse “en conexión con lo que la gente está pidiendo, diciendo y pensando. Se puede estar a favor o en contra, lo que no podés es discutir que está en contexto", sostuvieron desde la administración anarcocapitalista.
Demagógica y, al mismo tiempo, que encierra un gran peligro en cuanto a derechos y garantías de extranjeros que residan o intenten ingresar al país, ya que el texto del decreto no enumera expresiones o conductas concretas que constituyan un agravio contra los argentinos sino presenta definiciones generales y abstractas a ser interpretadas aleatoria o arbitrariamente por el propio Gobierno a través de las autoridades migratorias.
Las claves del nuevo DNU de Javier Milei
El nuevo DNU de Javier Milei incorpora varias modificaciones a la Ley 25.871 de Migraciones, especialmente en su artículo 29° (causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional), añadiendo un inciso con más causales para que una persona extranjera pueda ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.
En concreto, podrá prohibirse el ingreso a quienes hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por su nacionalidad, y/o a quienes hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por ese mismo motivo.
También será causal de rechazo del ingreso a la Argentina haber realizado actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales, haber participado en esos hechos o haber incitado a cometer cualquiera de esas conductas.
Mismas causales son incorporadas al artículo 62 de dicha Ley, por lo cual podrán utilizarse para cancelar la residencia de extranjeros que se encuentren en el país, intimándolos sumariamente para que abandonen el territorio nacional o expulsándolos.
No obstante, el texto aclara expresamente que no podrán ser consideradas causales de inadmisión o expulsión las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución.
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