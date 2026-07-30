Las claves del decreto antiinmigratorio de Javier Milei: por qué es demagógico y peligroso

Las claves del nuevo DNU de Javier Milei

El nuevo DNU de Javier Milei incorpora varias modificaciones a la Ley 25.871 de Migraciones, especialmente en su artículo 29° (causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional), añadiendo un inciso con más causales para que una persona extranjera pueda ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.

En concreto, podrá prohibirse el ingreso a quienes hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por su nacionalidad, y/o a quienes hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por ese mismo motivo.

También será causal de rechazo del ingreso a la Argentina haber realizado actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales, haber participado en esos hechos o haber incitado a cometer cualquiera de esas conductas.

Mismas causales son incorporadas al artículo 62 de dicha Ley, por lo cual podrán utilizarse para cancelar la residencia de extranjeros que se encuentren en el país, intimándolos sumariamente para que abandonen el territorio nacional o expulsándolos.

No obstante, el texto aclara expresamente que no podrán ser consideradas causales de inadmisión o expulsión las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución.