Qué es "la Mano del Rey", el símbolo que usaría Santiago Caputo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/estoesblender/status/1796150233589600379&partner=&hide_thread=false ¿Lo sabías? Según cuenta @manujove, en ausencia de Milei y Karina en el país, Santiago Caputo anda con un prendedor de "La Mano del Rey", de Game Of Thrones. pic.twitter.com/PGifJvJKXQ — BLENDER (@estoesblender) May 30, 2024

"La Mano del Rey" es un símbolo que fue presentado en el show de épica fantástica y hace referencia a la persona de más confianza del mandatario. Según explica la serie de HBO, cuya secuela "House of the Dragon" tendrá nueva temporada, los deberes de "La Mano" incluyen liderar el ejército del rey, redactar leyes, dispensar justicia y, en general, manejar el día día del gobierno del reino.

mano rey games of thrones

De hecho, "la Mano del Rey", en "Game of Thrones" es el título que ostenta el consejero jefe del Rey de los Siete Reinos. Tal es así que puede actuar como reemplazante del rey cuando se encuentra ausente para impartir orden. Pero, por si esto fuera poco, la Mano es el segundo hombre más poderoso del reino y, evidentemente, así se sintió Caputo.

Eso si, no hay mucho para celebrar para el consejero porque, siguiendo el relato de la ficción, una Mano del Rey terminó asesinado y el otro no servía para mucho. No obstante, el poder está, ahora, en sus manos.

mano del rey