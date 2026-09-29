Se derrumba el modelo: más de la mitad del país se define "antimileista" y crece el rechazo al ajuste
El presidente Javier Milei profundiza su caída en las encuestas y dos tercios de los encuestados lo responsabilizan de forma directa por la situación económica.
A casi tres años de gestión del presidente Javier Milei, el humor social y las expectativas económicas del oficialismo atraviesan un momento de marcada complejidad. Así lo revela el último estudio de opinión pública titulado “Novedades políticas en un clima difícil”, elaborado en exclusiva por la consultora CEOP Latam sobre 1,676 casos efectivos para minutouno.com y C5N.
El relevamiento radiografía no solo el descontento frente al rumbo económico, sino también la consolidación de una mayoría opositora y la demanda de un cambio de dirección de cara al futuro electoral.
Polarización y el fin de la "herencia" como escudo
La segmentación política del estudio marca una clara asimetría: al medir las posiciones frente a la administración actual, el 50% se define como antimileista, frente a un 30% que se identifica como mileista. Al realizar la segmentación general entre oficialismo y oposición, el bloque opositor trepa al 58,3%, relegando al oficialismo al 35%.
Uno de los datos más salientes del informe es que el argumento de la herencia recibida parece haber agotado su eficacia discursiva ante la ciudadanía. Ante la pregunta sobre quién es el principal responsable de la situación económica actual, el 66,6% responsabiliza directamente a Javier Milei, mientras que apenas el 29,5% apunta al kirchnerismo.
El desglose muestra que el 95% de los encuestados que se consideran opositores culpan al actual mandatario, evidenciando que la economía pasó de ser vista como una pesada herencia a convertirse en el escenario administrado por la gestión libertaria.
Expectativas económicas y rechazo al ajuste de Javier Milei
Las expectativas sobre el corto y mediano plazo continúan en terreno negativo: el 61,1% de los consultados cree que la economía empeorará o seguirá mal en los próximos meses, mientras que solo un 36,2% mantiene una visión optimista de mejora.
Este pesimismo se traduce en un fuerte rechazo a las herramientas centrales del programa económico:
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Presupuesto 2027: El 60,6% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo con que la pauta de gastos continúe profundizando el ajuste fiscal.
Partidas de discapacidad: El repudio se vuelve categórico cuando el recorte toca sectores sensibles, registrando un 74,5% de rechazo a las modificaciones en dicho presupuesto.
Demanda de cambio y escenarios electorales
Todo este malestar confluye en una demanda inequívoca sobre el rumbo del país. Al consultar sobre la orientación del voto ante eventuales comicios, el 52,0% de la sociedad exige cambiar el rumbo, contra un 32,1% que prefiere profundizar lo que se está haciendo y un 14,1% que opta por moderarlo.
En un plano político donde comienzan a tallar las tensiones internas y las figuras emergentes —como los recientes cortocircuitos entre Milei y Patricia Bullrich o los movimientos de Axel Kicillof en el peronismo—, los escenarios electorales muestran alta volatilidad. Ante la hipótesis de una ruptura donde la actual funcionaria compita separada del Presidente, el 57% aseguró que votaría "a ninguno de los dos", mientras que un 30% se inclinaría por Milei.
Por su parte, al evaluar las cualidades atribuidas a figuras de la vereda opositora como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los encuestados destacaron su capacidad para proteger la industria nacional (37,9%) y recuperar los ingresos de la gente (37,2%), aunque el desafío de la amplitud y la construcción de consensos generales —como unir a los argentinos (14,5%) o bajar la inflación (10,8%)— se mantiene como su principal techo.
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