Expectativas económicas y rechazo al ajuste de Javier Milei

Las expectativas sobre el corto y mediano plazo continúan en terreno negativo: el 61,1% de los consultados cree que la economía empeorará o seguirá mal en los próximos meses, mientras que solo un 36,2% mantiene una visión optimista de mejora.

Se derrumba el modelo: más de la mitad del país se define "antimileista" y crece el rechazo al ajuste

Este pesimismo se traduce en un fuerte rechazo a las herramientas centrales del programa económico:

Presupuesto 2027: El 60,6% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo con que la pauta de gastos continúe profundizando el ajuste fiscal.

Partidas de discapacidad: El repudio se vuelve categórico cuando el recorte toca sectores sensibles, registrando un 74,5% de rechazo a las modificaciones en dicho presupuesto.

Demanda de cambio y escenarios electorales

Todo este malestar confluye en una demanda inequívoca sobre el rumbo del país. Al consultar sobre la orientación del voto ante eventuales comicios, el 52,0% de la sociedad exige cambiar el rumbo, contra un 32,1% que prefiere profundizar lo que se está haciendo y un 14,1% que opta por moderarlo.

En un plano político donde comienzan a tallar las tensiones internas y las figuras emergentes —como los recientes cortocircuitos entre Milei y Patricia Bullrich o los movimientos de Axel Kicillof en el peronismo—, los escenarios electorales muestran alta volatilidad. Ante la hipótesis de una ruptura donde la actual funcionaria compita separada del Presidente, el 57% aseguró que votaría "a ninguno de los dos", mientras que un 30% se inclinaría por Milei.

Por su parte, al evaluar las cualidades atribuidas a figuras de la vereda opositora como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los encuestados destacaron su capacidad para proteger la industria nacional (37,9%) y recuperar los ingresos de la gente (37,2%), aunque el desafío de la amplitud y la construcción de consensos generales —como unir a los argentinos (14,5%) o bajar la inflación (10,8%)— se mantiene como su principal techo.