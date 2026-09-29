Javier Milei a los inversores franceses antes de volar a París: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos"

Javier Milei y su “amigo” Emmanuel Macron

La agenda de Javier Milei en Francia incluye una reunión bilateral con su anfitrión Emmanuel Macron, prevista para el 1 de octubre en el Palacio del Elíseo, con quien “tengo una excelente relación, lo considero un amigo”, dijo el mandatario.

Y recordó que su par francés, junto con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tuvo “un rol determinante” para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual -según Milei- permitió sanear el balance del Banco Central (BCRA) y salir del cepo. "Tengo una deuda de gratitud inmensa con él", añadió.

Respecto a sus diferencias con el líder europeo, fue muy cauto al señalar que Macron “tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".

Amigos a pesar de las diferencias: Emmanuel Macron y Javier Milei.

Finalmente, calificó a Francia como “uno de los mayores inversores en la Argentina”, y hasta se permitió bromear: “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.

La comitiva que acompaña a Milei

La comitiva oficial que acompañará a Milei estará conformada por su hermana Karina; los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones, además del secretario de Comunicación Fabián Fernández.

También irán con él trece gobernadores: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).