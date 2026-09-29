Javier Milei a los inversores franceses antes de volar a París: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos"
El Presidente viaja este martes a Francia para inaugura la edición europea de la "Argentina Week", donde el mandatario tratará de traer las inversiones que hasta ahora no llegaron.
Como se sabe, Javier Milei viaja este martes rumbo a Francia para participar de una nueva edición de la “Argentina Week”, encuentro destinado a atraer inversiones de empresarios europeos y, de paso, reforzar vínculos con los gobernadores que lo acompañarán.
Según está previsto, arribará a París el miércoles por la tarde y antes de pisar suelo galo, ya envió un mensaje a los inversores de ese país y de los que participen del evento para “vender la Argentina”, como fue presentado: “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina”.
Así lo indicó el mandatario argentino en entrevista para el medio parisino Le Point, durante la cual hizo una férrea defensa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), calificando como “analfabetos económicos” a aquellos que cuestionan la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
"Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos", dijo, poniendo como ejemplo a YPF y la balanza energética, que pasó de un déficit de US$5.000 millones a un superávit de US$10.000 millones, según afirmó, y agregando que este año las exportaciones superarán los US$100.000 millones y llegarán hasta US$200.000 millones en 2031.
Para atraer inversiones que tardan en llegar, Milei aseguró que desde su gobierno "protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos", reiterando que “los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”, añadió.
Javier Milei y su “amigo” Emmanuel Macron
La agenda de Javier Milei en Francia incluye una reunión bilateral con su anfitrión Emmanuel Macron, prevista para el 1 de octubre en el Palacio del Elíseo, con quien “tengo una excelente relación, lo considero un amigo”, dijo el mandatario.
Y recordó que su par francés, junto con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tuvo “un rol determinante” para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual -según Milei- permitió sanear el balance del Banco Central (BCRA) y salir del cepo. "Tengo una deuda de gratitud inmensa con él", añadió.
Respecto a sus diferencias con el líder europeo, fue muy cauto al señalar que Macron “tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".
Finalmente, calificó a Francia como “uno de los mayores inversores en la Argentina”, y hasta se permitió bromear: “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.
La comitiva que acompaña a Milei
La comitiva oficial que acompañará a Milei estará conformada por su hermana Karina; los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones, además del secretario de Comunicación Fabián Fernández.
También irán con él trece gobernadores: Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).
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