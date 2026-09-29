Profundización del plan de lucha: la CGT confirmó dos masivas movilizaciones
A través del plenario de este martes, la CGT resolvió su cronograma de lucha contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.
El movimiento obrero organizado endurece su postura frente a las políticas de la administración central de Javier Milei y tras un plenario del Consejo Directivo Nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió profundizar su plan de lucha y convocar a dos movilizaciones de alto voltaje político y social para el mes de octubre.
Las marchas tienen como principal objetivo de frenar el impacto del modelo económico sobre el aparato productivo y los sectores educativos.
Cronograma de protestas de la CGT
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8 de octubre – Movilización en defensa de la industria nacional: La central obrera marchará para respaldar la producción local y resguardar los puestos de trabajo ante un escenario que, según advierten desde el sindicalismo, golpea cada vez con más fuerza a las fábricas y a miles de trabajadores de distintos rubros.
15 de octubre – Marcha Federal Universitaria: La CGT confirmó su adhesión y participación activa para acompañar a la comunidad académica en la defensa irrestricta de la educación pública, la universidad y el sistema científico tecnológico nacional.
Se suma la CTA y arranca un paro universitario
La convocatoria de la central obrera para mediados de mes encuentra un terreno de fuerte conflictividad en el plano educativo. En las últimas horas, la CTA ratificó su participación en la movilización impulsada por el Frente Universitario para el 15 de octubre, unificando reclamos intersindicales.
En paralelo, el malestar en las casas de altos estudios se hará sentir de manera anticipada: la CONADU Histórica llevará adelante un paro nacional de 72 horas durante los días 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre, profundizando las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector universitario.
Con estas acciones, el sindicalismo y la comunidad educativa articulan un frente común de resistencia frente a un modelo que, denuncian, debilita los pilares fundamentales para el desarrollo soberano del país.
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