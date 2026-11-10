Qué hizo Javier Milei este martes tras pegar el faltazo a la misa del papa León XIV en Córdoba
A la espera del cierre de actividades de la jornada, en el Monumento a los Españoles, el Presidente se mostró monitoreando el operativo de seguridad.
Tras decidir no viajar a la provincia de Córdoba para la misa multitudinaria del papa León XIV y delegar la representación institucional en su hermana Karina, el presidente Javier Milei se apersonó este martes en la sede del Ministerio de Seguridad para supervisar las tareas del Comando Unificado de Control que monitorea el despliegue de las fuerzas por la visita.
El jefe de Estado recorrió las instalaciones mientras el sumo pontífice emprendía el regreso a la Ciudad de Buenos Aires para encarar el tramo final de su agenda pastoral en la capital. Se desconoce si participará de la vigilia que encabezará el santo padre junto a jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
La agenda de Javier Milei durante la visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires
Durante la actividad en la cartera de Seguridad, el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien horas antes había encabezado la delegación oficial en el predio cordobés en representación del Poder Ejecutivo. Ambos fueron recibidos en el lugar por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Desde el centro de monitoreo, Milei y las autoridades del área siguieron en tiempo real el minuto a minuto de las tareas de prevención, patrullaje y logística implementadas en las distintas jurisdicciones.
Seguimiento del tramo final de la agenda papal
La inspección presencial del Presidente coincidió con el traslado de la comitiva vaticana desde Córdoba hacia la capital federal, donde León XIV tiene previsto encabezar una vigilia junto a miles de jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
De esta manera, el Ejecutivo buscó mostrar presencia institucional en la gestión de la seguridad del evento, en una jornada marcada por la marcada frialdad política y el repliegue de Milei de los actos centrales que presida el Santo Padre.
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