Se realizó el Encuentro Federal de Mujeres Peronistas: quieren organización y fortalecer su rol en la política
Más de mil mujeres de todo el país confluyeron en Catamarca para delinear estrategias políticas, debatir el impacto de la inteligencia artificial y analizar la coyuntura económica con foco en el endeudamiento familiar.
Más de mil mujeres provenientes de distintos puntos del país coparon el Encuentro Federal de Mujeres Peronistas realizado en Valle Viejo, Catamarca. La convocatoria, que se extendió durante toda la jornada del sábado 29 de agosto, reunió a legisladoras, intendentas, concejalas y militantes con un objetivo común: tejer redes de organización y fortalecer la incidencia femenina en la arena política.
La actividad giró en torno a ejes estratégicos de plena actualidad. Las asistentes abordaron el avance de la inteligencia artificial y sus repercusiones sobre el mercado laboral y la dinámica cotidiana. También pusieron sobre la mesa el análisis de la soberanía económica, la problemática de la deuda externa y el creciente endeudamiento que aqueja a los hogares argentinos.
La diputada nacional Cecilia Moreau, una de las oradoras principales, planteó que la organización resulta el pilar fundamental para cualquier proceso de transformación. "Sin encuentro, no hay organización. Y sin organización, no existe posibilidad de cambio", sostuvo ante las presentes, al tiempo que destacó el valor de compartir experiencias y construir una perspectiva colectiva sobre el futuro del país.
Uno de los puntos álgidos del debate giró en torno al impacto diferenciado de la crisis económica sobre las mujeres. Moreau enfatizó que el sobreendeudamiento y la morosidad golpean con mayor crudeza a las mujeres, quienes encabezan las listas de afectadas por el ahogo financiero familiar. En ese sentido, cuestionó la escasa representación femenina en los espacios de decisión del Ejecutivo y reclamó la recuperación de ámbitos genuinos de participación política.
La jornada tuvo como telón de fondo el horizonte electoral de 2027, lo que impregnó los debates de una mirada estratégica. Las participantes coincidieron en la urgencia de ocupar roles protagónicos en la construcción de una alternativa política que canalice las demandas de las familias argentinas.
El cierre del encuentro encontró a las militantes renovando su compromiso con la unidad y la acción colectiva. En sus redes sociales, Moreau agradeció la convocatoria masiva y ratificó la necesidad de profundizar la articulación territorial, la formación política y la presencia activa en los barrios.
La diversidad de voces también se hizo presente con la participación de referentes del Frente Renovador. Acompañaron la diputada nacional Jimena López, la concejala cordobesa Tania Kyshakevych, la candidata a diputada provincial por Catamarca Noemí Fernández, y las dirigentes Verónica Larcher y Nacira Muñoz, entre otras representantes.
El encuentro demostró que las mujeres peronistas no solo diagnostican la realidad, sino que se proponen intervenir activamente para modificarla. La consigna que atravesó cada panel y taller fue clara: la organización femenina constituye una herramienta insustituible para disputar poder, visibilizar problemáticas y diseñar respuestas colectivas ante los desafíos que impone el contexto actual.
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