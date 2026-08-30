Se realizó el Encuentro Federal de Mujeres Peronistas: quieren organización y fortalecer su rol en la política

El cierre del encuentro encontró a las militantes renovando su compromiso con la unidad y la acción colectiva. En sus redes sociales, Moreau agradeció la convocatoria masiva y ratificó la necesidad de profundizar la articulación territorial, la formación política y la presencia activa en los barrios.

La diversidad de voces también se hizo presente con la participación de referentes del Frente Renovador. Acompañaron la diputada nacional Jimena López, la concejala cordobesa Tania Kyshakevych, la candidata a diputada provincial por Catamarca Noemí Fernández, y las dirigentes Verónica Larcher y Nacira Muñoz, entre otras representantes.

El encuentro demostró que las mujeres peronistas no solo diagnostican la realidad, sino que se proponen intervenir activamente para modificarla. La consigna que atravesó cada panel y taller fue clara: la organización femenina constituye una herramienta insustituible para disputar poder, visibilizar problemáticas y diseñar respuestas colectivas ante los desafíos que impone el contexto actual.