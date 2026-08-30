Victoria Villarruel volvió a distanciarse de Javier Milei: reclamó más inversión estatal para el agro

"No es que no podemos replicar esto en el resto del país. Es imperiosa la generación de empleo", agregó.

Villarruel habló sobre las retenciones y la carga impositiva

Otro de los puntos abordados por la vicepresidenta fue la situación de las retenciones a las exportaciones, una de las principales demandas del sector agropecuario.

Sobre este tema, aclaró que las decisiones corresponden al Ejecutivo y manifestó su expectativa respecto de los próximos meses de gestión.

"Espero que el Gobierno pueda ir ordenando esta situación. Falta un año y medio más de gobierno. No perdamos las esperanzas", expresó.

Villarruel también cuestionó el peso de los impuestos que enfrentan los productores y puso sobre la mesa la posibilidad de avanzar con modificaciones en el sistema tributario.

"La carga impositiva y los impuestos que recaen sobre cada uno de los productores encarecen el costo de producir en nuestro país, y eso es algo en lo que también tendríamos que trabajar, que es una reforma tributaria", señaló.

De esta manera, la vicepresidenta volvió a exhibir una postura propia respecto del rol que debería asumir el Estado para acompañar al sector productivo, en momentos en que mantiene diferencias con distintos lineamientos del Gobierno.

Finalmente, Villarruel reivindicó el lugar que ocupa la actividad agropecuaria dentro de la economía nacional y expresó su deseo de que algunas de sus demandas puedan obtener respuesta.

"Ojalá que, parte de las aspiraciones que tenga el campo, podamos cumplirlas como retribución a quienes tanto han puesto de sí. El campo es el orgullo de la República Argentina. Hemos sido, somos y seremos el granero del mundo".