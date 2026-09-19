Se realizó la Marcha de la Bronca con fuertes críticas al Gobierno y a los gobernadores
Una importante columna que incluyó a partidos de izquierda, organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y de derechos humanos marchó de Congreso a Plaza de Mayo para rechazar las políticas de ajuste.
Se llevó a cabo este sábado la denominada “Marcha de la Bronca”, que fuera convocada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y reunió también a cientos de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.
La movilización comenzó pasadas las 15 en la Plaza de los Dos Congresos y se dirigió a Plaza de Mayo, donde se se leyó un documento contra el Gobierno Nacional bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”.
La importante columna estuvo encabezada por organismos de derechos humanos, como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles; más atrás marcharon las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes: PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST, que conforman el FIT.
Myriam Bregman, quien estuvo acompañada por otros dirigentes y diputados nacionales como Romina del Pla y Nicolás del Caño, llamó a "organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país" y señaló que la marcha "demuestra que sobran las ganas de pelear, que hay una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices".
En el documento que se leyó durante el acto central de la protesta que tuvo lugar en Plaza de Mayo se hizo hincapié en "la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas".
Al mismo tiempo, le reclamaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) "un nuevo paro general" como parte de "un verdadero plan de lucha nacional" para derrotar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional.
Además, calificaron a los gobernadores como "cómplices de este gobierno de ultraderecha" y sostienen que en sus jurisdicciones "mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público… En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador", concluyó el texto de la convocatoria.
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