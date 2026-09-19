Se realizó la Marcha de la Bronca con fuertes críticas al Gobierno y a los gobernadores

Al mismo tiempo, le reclamaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) "un nuevo paro general" como parte de "un verdadero plan de lucha nacional" para derrotar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional.

Además, calificaron a los gobernadores como "cómplices de este gobierno de ultraderecha" y sostienen que en sus jurisdicciones "mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público… En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador", concluyó el texto de la convocatoria.