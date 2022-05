Alberto Fernández, sobre el caso Sebastián Villa: "Me da un profundo asco"

Si bien no quiso referirse al caso puntual de Sebastián Villa, expresó: “No existe ninguna posibilidad de admitir, entender, explicar o justificar que alguien por su sexo someta a otros. Esa es una mentalidad de la Edad Media que en el siglo XXI no se permite. Yo no aguanto más que las mujeres por ser mujeres no consigan trabajo o ganen menos que un hombre. Y estoy hablando de cuestiones laborales, dense cuenta lo que pienso del sometimiento sexual a una mujer por la decisión de un hombre. ¡Asco me da! ¡Me da un profundo asco”.

Señaló, en tanto, que "no puede ser que en el siglo XXI esto pase y, cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima".

Al ser consultado sobre si Villa debía ser suspendido por Boca, Alberto Fernández respondió: "Es una pregunta muy difícil de contestar para un presidente, porque mi opinión tiene un peso superlativo".

Sebastián Villa, imputado por abuso sexual con acceso carnal

mensajes de Sebastián Villa

La denuncia contra Sebastián Villa fue presentada el viernes pasado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González.

La víctima contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que la noche del 26 de junio de 2021, en el country de la localidad bonaerense de Canning donde vivía el futbolista, Villa había consumido "mucho alcohol" que durante un asado le reprochó que "había mirado" a otros futbolistas del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a su empleado de seguridad y un amigo y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

El jugador quedó formalmente notificado como imputado en la causa que lo investiga por el abuso sexual de una joven, ocurrido en julio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning, y su defensa propuso una perito de parte para participar del peritaje psiquiátrico al que será sometida la víctima en los próximos días.