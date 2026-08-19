Seis meses de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei

En paralelo, Margarita Arce, otra de las abogadas de la defensa, calificó la imputación por tentativa de femicidio como un “show político” y desmintió que el consultor intentara abordar un vuelo a Buenos Aires al momento de ser arrestado.

Asimismo, Arce llevó el foco hacia el terreno político al referirse a la expareja de su representado: “Ella fue masista toda la vida”, señaló respecto a su militancia en el MAS, espacio que lidera Evo Morales y rival de Rodrigo Paz. Bajo esa premisa, concluyó que el trasfondo de la acusación busca “desestabilizar al gobierno”.

Cabe señalar que, mientras la Fiscalía señala a Cerimedo como autor intelectual de "feminicidio en grado de tentativa", a la par busca a los dos sicarios que perpetraron el ataque contra Beller, disfrazados de delivery.