Fernando Cerimedo complicado: Nadia Beller aportó pruebas de corrupción y de violencia de género

En otra serie de publicaciones realizadas en Facebook, la abogada mostró imágenes de moretones en distintas partes de su cuerpo y difundió capturas de conversaciones que mantuvo con Cerimedo donde ambos hacen referencia a episodios de violencia de género. "Ahora decís que no me pegaste. Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos", le escribió Beller a su expareja.

En otro pasaje, agregó: "Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas, nunca fueron de arrepentimiento. Igual ya me di cuenta por la forma en la que actuaste".

A estos mensajes, Cerimedo respondió: "Te pedí disculpas de mil formas, pero vos solo querés seguir castigándome, vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue".

En otro tramo de la conversación, Beller señaló: "Se me está haciendo moretón en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo". Ante ese mensaje, Cerimedo respondió: "Tenés que ponerte frío amor". Beller, por su parte, sentenció: "No, tengo que alejarme de vos".

La Justicia investiga a Fernando Cerimedo

Nadia Beller permanece internada en Bolivia tras recibir tres disparos. Desde allí, apuntó directamente contra Cerimedo: "Estoy segura de que tuvo que ver".

Según el relato de Beller, el ataque se gestó luego de que un supuesto contacto le ofreciera información reservada que podía perjudicar al expresidente boliviano Evo Morales. La abogada sostuvo que Cerimedo conocía esos encuentros y que incluso fue quien la impulsó a concurrir a la cita.

En ese sentido, afirmó: "Estoy plenamente segura de que él tiene que ver porque el primer día que me citan, ellos me justifican de que no se presentaron porque vieron a los dos guardias que mandó Fernando... Además, supuestamente su policía, tuvo contacto con el hijo del sicario".

Para Beller el exasesor no esperaba que sobreviviera al ataque y pudiera revelar la información que tenía en su poder: "Obviamente que Fernando no esperaba que yo viva para contar estas cosas y que en mi celular y en la cartera toda esta información nunca salga a la luz".

"Fernando, en vez de venir acá a verme tras que sucede esto, lo que hace es conseguir un vuelo hacia Buenos Aires e intentar fugarse con una mochila de dinero", sentenció.