Tras la salida de Manuel Adorni, el Senado vuelve a la actividad legislativa: cuándo
La Cámara alta retomaría el ritmo con una nueva sesión en agenda y el oficialismo busca avanzar con una serie de iniciativas que quedaron pendientes.
Luego de varias semanas con poca actividad parlamentaria, el Senado se encamina a volver a sesionar y reactivar el tratamiento de distintos proyectos que habían quedado en pausa. La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa dentro del Gobierno y el oficialismo intenta ordenar su estrategia en el Congreso para retomar la agenda legislativa.
La intención es convocar nuevamente al recinto y avanzar con una serie de temas que forman parte de las prioridades de la administración nacional. Para eso, los bloques comenzaron a definir el cronograma y los acuerdos necesarios para garantizar una sesión en los próximos días.
Entre los proyectos que aparecen en el temario se encuentran la iniciativa vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada, además de diferentes pliegos judiciales, designaciones diplomáticas y una propuesta para establecer a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República cada 9 de julio.
En tanto, otras iniciativas impulsadas por el oficialismo deberán esperar. La denominada Ley Hojarasca, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y cuenta con dictamen en el Senado, quedaría para una próxima sesión prevista luego del receso invernal. En esa misma instancia también podrían incorporarse otros proyectos que todavía necesitan completar su recorrido parlamentario.
Uno de los principales desafíos para el Gobierno continúa siendo la reforma electoral. Las conversaciones con distintos sectores de la oposición dialoguista y con los gobernadores todavía no alcanzaron un acuerdo definitivo, mientras el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con una modificación que requiere una mayoría especial en la Cámara alta.
Además, permanecen abiertas las negociaciones por otros temas sensibles, entre ellos los cambios relacionados con el régimen de zonas frías. Con el nuevo escenario político tras la salida de Adorni, la Casa Rosada apuesta a recuperar la dinámica legislativa y avanzar con parte de las reformas que considera centrales para la segunda mitad del año.
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