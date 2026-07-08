Tras la salida de Manuel Adorni, el Senado vuelve a la actividad legislativa: cuándo

Luego de varias semanas con poca actividad parlamentaria, el Senado se encamina a volver a sesionar y reactivar el tratamiento de distintos proyectos que habían quedado en pausa. La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa dentro del Gobierno y el oficialismo intenta ordenar su estrategia en el Congreso para retomar la agenda legislativa.