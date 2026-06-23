Senado: el oficialismo negocia con aliados para intentar blindar a Manuel Adorni y demorar su interpelación

De esta manera se descarta la posición planteada por el titular del interbloque peronista, José Mayans, de que solo se necesitaba una mayoría absoluta de 37 miembros por tratarse de un artículo operativo y que no necesita una iniciativa y alcanzaba con una moción.

En ese contexto, Mayans podría no participar de la reunión de Labor Parlamentaria y defender el jueves en el recinto de sesiones el acta firmada el miércoles pasado.

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Los bloques aliados de los libertarios, la UCR, Provincias Unidas, y bloques provinciales se mostraron de acuerdo en mantener el criterio de que los proyectos sin dictamen debían tratarse con los dos tercios, pero exigieron que se abra la comisión de Asuntos Constitucionales, para discutir las propuestas de citar a Adorni a un informe verbal en el recinto de sesiones.

Si se impone el criterio que para habilitar en la sesión del próximo jueves el debate se necesitan 48 votos, la oposición no podrá avanzar su objetivo, ya que a la LLA le alcanza con sumar 4 votos para impedir la interpelación de Adorni.

De esta manera, el Gobierno podría cumplir con su objetivo de postergar el interrogatorio de los legisladores a Adorni sobre su crecimiento patrimonial y que solo el 2 de Julio brinde un informe de gestión, donde podrá o no responder a las preguntas que le realicen los senadores.

El Senado suspendió la sesión y postergó la interpelación a Manuel Adorni El Senado suspendió la sesión y postergó la interpelación a Manuel Adorni

En caso de que la oposición no logre los dos tercios, la interpelación se puede demorar hasta agosto cuando se reanude la actividad parlamentaria, ya que siempre los senadores se suman a las vacaciones de quince días en la segunda quincena de julio que se les otorga a los empleados.

Interpelación a Manuel Adorni

La Libertad Avanza ya tiene 21 legisladores y con la ayuda de los dos legisladores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la radical Silvana Schneider, puede alcanzar 24 votos.

Con solo sumar algún aliado que podría ser algún mendocino como el ex mandatario Rodolfo Suárez ya tendrían 25 votos suficientes para bloquear cualquier intento de aprobar este jueves la interpelación a Adorni.

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Otro aliados que podrían acompañar la postura del Gobierno son la neuquina Julieta Corroza; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; y Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, y de Independencia Beatriz Ávila.

En cambio, están dispuestos a dar los dos tercios para interpelar a Adorni los 25 senadores del interbloque peronista, que preside Mayans; los 3 de Convicción Federal que responden a los mandatorios de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil; los dos santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano; y la salteña Flavia Royon.

A esa lista podría sumar los dos legisladores del PRO, Martín Goerling Lara y María Cristina Huala; y los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama.

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