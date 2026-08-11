"Es una figura clave": desde el Gobierno respaldaron a Federico Sturzenegger tras el revés en el Senado
El vocero Adrián Ravier descartó su salida y destacó el respaldo del presidente. Tras regresar de un viaje por el Caribe, el ministro participó de la mesa política.
El Gobierno defendió la gestión del ministro Federico Sturzenegger, y descartó su salida del gabinete tras el revés que sufrió en el Senado con la Ley de Tierras.
"Es uno de los ministros más importantes de este gobierno, es una figura clave que claramente tiene el respaldo, no solo del Presidente, sino también de todo el Gobierno", afirmó el vocero durante la conferencia de prensa que brindó este jueves.
En ese sentido, destacó la tarea del titular del Ministerio de Transformación y Desregulación y remarcó el respaldo del presidente Javier Milei. "Nosotros hemos recibido a diciembre de 2023 una Argentina en la cual el Estado era una máquina de impedir. Gracias a Sturzenegger, y, por supuesto, al liderazgo del presidente, hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones. Y, a partir de ahí, tenemos una economía mucho más libre. Sturzenegger tiene una tarea importante, que es tratar de hacer a la Argentina competitiva", sostuvo.
Javier Milei mueve sus fichas y prepara un nuevo avance en el Congreso: qué proyecto será prioridad
El Gobierno de Javier Milei empieza a mover sus piezas para la próxima etapa y la mesa política volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con una agenda cargada: proyectos de ley, desregulación, economía y negociaciones con los gobernadores.
El encuentro sirvió para ordenar las prioridades del oficialismo de cara al Congreso y definir cuáles serán las iniciativas que buscará empujar primero. En ese marco, uno de los protagonistas fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El funcionario detalló el cronograma de los proyectos que prepara su equipo y hubo una definición concreta: el mercado de capitales será el primer frente que el Gobierno buscará llevar al Congreso.
La decisión se inscribe dentro del plan de desregulación que impulsa la administración de Milei y que considera estratégico para profundizar el proceso de crecimiento económico. La intención oficial es avanzar con nuevas modificaciones que permitan desarmar regulaciones y facilitar el funcionamiento de distintos sectores.
El Gobierno de Javier Milei ordena su agenda en el Congreso
Durante la reunión también se puso la lupa sobre los proyectos que ya fueron enviados al Congreso. Los integrantes de la Mesa Política trabajaron en el armado de un calendario para establecer el orden en el que serán tratados los distintos proyectos oficiales.
La definición no es menor: el oficialismo busca darle mayor previsibilidad a su estrategia parlamentaria y coordinar los tiempos de las iniciativas que pretende convertir en ley. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso sobre el escenario económico y repasó la evolución de las principales variables e indicadores que sigue de cerca el Gobierno.
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