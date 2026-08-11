"Es una figura clave": desde el Gobierno respaldaron a Federico Sturzenegger tras el revés en el Senado

El funcionario detalló el cronograma de los proyectos que prepara su equipo y hubo una definición concreta: el mercado de capitales será el primer frente que el Gobierno buscará llevar al Congreso.

La decisión se inscribe dentro del plan de desregulación que impulsa la administración de Milei y que considera estratégico para profundizar el proceso de crecimiento económico. La intención oficial es avanzar con nuevas modificaciones que permitan desarmar regulaciones y facilitar el funcionamiento de distintos sectores.

El Gobierno de Javier Milei ordena su agenda en el Congreso

Durante la reunión también se puso la lupa sobre los proyectos que ya fueron enviados al Congreso. Los integrantes de la Mesa Política trabajaron en el armado de un calendario para establecer el orden en el que serán tratados los distintos proyectos oficiales.

La definición no es menor: el oficialismo busca darle mayor previsibilidad a su estrategia parlamentaria y coordinar los tiempos de las iniciativas que pretende convertir en ley. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso sobre el escenario económico y repasó la evolución de las principales variables e indicadores que sigue de cerca el Gobierno.