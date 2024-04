Cómo es el proyecto que impulsan La Libertad Avanza y el PRO para dar marcha atrás con el "dietazo"

Mientras tanto desde el PRO presentaron "un proyecto de resolución para dejar sin efecto el aumento de la dieta de los senadores votada en el día de ayer", como explicaron sus miembros del Senado.

Apenas algunos miembros de la Cámara alta votaron en contra de subirse un 165% el sueldo a partir de mayo, entre ellos los de La Libertad Avanza y el PRO, que suman 13 miembros, y los radicales Rodolfo Suárez, Mariana Juri y Carolina Losada.

En total, hasta ahora sólo 10 de los 72 miembros del Senado podrían aceptar seguir cobrando $ 1,7 millones por mes frente a los $ 4,5 millones que podrían recibir si se aplica el "dietazo".

La votación a mano alzada en el Senado

“Los libertarios no queríamos formalmente el aumento. Fue una expresión clara mía en la reunión de labor parlamentaria previa. No queríamos el aumento porque va en contra de todo lo que decimos nosotros”, explicó Atauche, pero su bloque falló en la modalidad para expresar su rechazo.

Lo que ocurrió -como otras veces- fue que el bloque de La Libertad Avanza no interiorizó el reglamento parlamentario y no formalizó su voto de rechazo, por lo que no hubo votos por la negativa en el acta oficial de la votación.

"Como bloque, teníamos dos opciones: irnos o quedarnos. Consideramos que irnos era una expresión de una suerte de abstención de decir 'no participo'. Lo que dicen las reglas de buena fe del Senado es que, si no levantás la mano, el voto es negativo, y si levantas la mano, es positivo", justificó Atauche en declaraciones radiales.

Levantar o no la mano es una de las "formalidades que no hacen al hecho" de que el bloque de La Libertad Avanza está "en la lucha en contra de este aumento, no porque no sea algo justo, sino porque no es el momento”, señaló el senador jujeño.

