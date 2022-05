Fernández Sagasti retó a dos senadoras por hacer "papelones" en la sesión

Al advertir esta situación, la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, pidió la palabra para plantear una cuestión de privilegio por lo que calificó como "un conflicto con dos senadoras".

"Me da mucha vergüenza tener que plantearlo. Es sobre la posición de una banca de dos senadoras. Es bochornoso que se den estas circunstancias, que una senadora se pare a izar la bandera y otra le ocupe la banca", recriminó la Senadora oficialista.

La legisladora se refirió a una supuesta disputa por la banca entre Riollo y Vega, quien ingresó al Senado como aliada de Cambiemos y luego se apartó de ese espacio para acompañar al oficialismo: "¿Qué es lo que va a seguir, asaltar los despachos a la noche?. No me voy a poder ir de mi lugar porque nos van a ocupar la banca".

Riollo pidió la palabra para responder las acusaciones al señalar que "se faltó a la verdad". "Me veo agraviada, no es verdad que una senadora se levanta y otra le ocupa la banca. Debe haber un diálogo y mantenerse las buenas prácticas y lamentablemente esto no sucedió", afirmó.

Vega por su parte, acusó a la bancada de Juntos por el Cambio de "acosarla" después de que abandonó el espacio y aseguró que desde ese bloque se le pidió devolver la banca: "Los primeros días de marzo recibo un llamado pidiéndome mi lugar porque no querían que estuviera sentada en el medio de ellos".

"Son los mismos que me acosaron previo al ingreso a este recinto y que tienen más horas sentados ante los canales de televisión que en este recinto", manifestó.