Ley Bases: Ignacio Torres adelantó cómo votarán los senadores de la Patagonia

Por ejemplo, la restitución del piso mínimo al impuesto a las Ganancias no es del agrado de ciertos gobernadores, especialmente de la Patagonia, donde la medida afectaría a miles de trabajadores de industrias como la petrolera.

De hecho, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, ya adelantó su opinión respecto a la polémica en torno a Ganancias, adelantando la posición que adoptarán en conjunto todos los gobernadores patagónicos.

gobernadores patagonicos.jpg

“Todos van a votar en contra”, afirmó el chubutense en declaraciones radiales, con relación a la orden que bajaron los mandatarios provinciales a sus senadores, como los de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la propia Chubut.

“Todos van a votar en contra de Ganancias porque no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. El costo de vida en la Patagonia es mucho más alto”, explicó Torres, aclarando no obstante que “la gran mayoría de la Ley Bases lo acompañamos”.

En efecto, la mayoría de los trabajadores patagónicos cobran con sus salarios un plus que se denomina “zona desfavorable”, que puede representar hasta un 60% de los haberes, por lo que todos serían alcanzados por el impuesto, de aprobarse la ley tal y como salió aprobada de Diputados.

En ese sentido, Torres dijo que "Ganancias lo vamos a votar en contra porque no contempla estas asimetrías. ¿Qué pedíamos los patagónicos? Que se contemple el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. Son 18 votos que van a votar en contra de Ganancias", precisó.

Para el chubutense, “hay un dilema con Ganancias que se podría haber resuelto… De hecho, para nosotros un régimen de grandes inversiones es importante: hay muchas inversiones que están frenadas por la incertidumbre que genera” el tratamiento del proyecto libertario.