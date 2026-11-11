Sergio Massa dijo presente en Luján para la histórica misa de despedida del papa León XIV
El líder del Frente Renovador llegó temprano a la localidad bonaerense para presenciar la histórica misa del sumo pontífice.
En el marco del último tramo de la visita pastoral del papa León XIV a la Argentina, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se presentó este miércoles por la mañana en la Basílica de la Virgen de Luján para acompañar la misa multitudinaria con la que el Pontífice cierra su histórico itinerario por el país.
El excandidato a presidente arribó al predio en las primeras horas del día y compartió la espera junto a voluntarios de Cáritas y a la marea de fieles que colmó la Plaza de Belgrano a la espera de la comitiva vaticana.
Mensaje social y respaldo de la dirigencia bonaerense
La presencia de Massa se da en consonancia con los conceptos compartidos por el dirigente semanas atrás para darle la bienvenida al Santo Padre, en los que había puesto en valor la función del Estado y del sector privado al servicio del desarrollo equitativo.
"La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos", había subrayado.
El ex ministro integra la delegación de dirigentes políticos del peronismo y de la provincia de Buenos Aires —junto al gobernador Axel Kicillof y otros intendentes y funcionarios regionales— que siguen en primera fila las alternativas de la celebración litúrgica.
El broche de oro tras el paso por Devoto
La misa en la capital nacional de la fe representa el cierre de la agenda del Papa en suelo argentino, luego de haber protagonizado horas antes un emotivo encuentro en la cárcel de Devoto. Allí, en un fuerte gesto pastoral, León XIV le habló a 72 internos del pabellón 47 del penal porteño y dejó un mensaje enfocado en la reinserción y la esperanza: "Reinsertarse en la sociedad es posible".
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