Sergio Massa dijo presente en Luján para la histórica misa de despedida del papa León XIV

El broche de oro tras el paso por Devoto

La misa en la capital nacional de la fe representa el cierre de la agenda del Papa en suelo argentino, luego de haber protagonizado horas antes un emotivo encuentro en la cárcel de Devoto. Allí, en un fuerte gesto pastoral, León XIV le habló a 72 internos del pabellón 47 del penal porteño y dejó un mensaje enfocado en la reinserción y la esperanza: "Reinsertarse en la sociedad es posible".