Sergio Massa: "En estas elecciones se discute inclusión o exclusión"

En este contexto, Sergio Massa adelantó que impulsará la prórroga automática del certificado de discapacidad y adelantó que si es elegido presidente, presentará una iniciativa para que el certificado esté incluido en la tarjeta SUBE.

"Lo que se discute en estas elecciones es inclusión o exclusión. Si hay un Estado que abrace, que abriga, que cuida y protege o un Estado que te abandona a la suerte del mercado", expresó el tigrense, que señaló que los candidatos de la derecha proponen recortar las pensiones para discapacitados y ajustar sus montos, a tiempo de que recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se eliminaron más de 170 mil pensiones.

Además, el titular del Palacio de Hacienda detalló que en la actualidad solo 2 de cada 10 personas con discapacidad están incluidas en el mundo del trabajo y prometió que, si llega a ser presidente, desde el 10 de diciembre va a eliminar la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo.

"Queremos compatibilidad porque entendemos que es la mejor forma de abrir el paso al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. No me vengan con que es gasto nuevo porque el gasto está. Es inclusión, es integración, es construir una patria donde el otro me importa", manifestó.

