La reacción de Malena Galmarini al escuchar a Sergio Massa cantando "Desconfío"

"Ciro es crack. Me da un poco de envidia (que cante con Ciro), pero que no cante (Massa). Es habilidoso, está formado, es bonito y lindo, es buena persona, es peronista... pero no sabe cantar", sentenció Malena.

En una especie de juego que le propuesto el cronista, Galmarini concluyó: "Como jurado del Cantando sería Moria. Ella le pondría 10 porque lo adora, pero yo un 4. Gobernando es un 100, pero cantando... dale, 'Gordi', dale"".

Malena Galmarini reaccionó al video de Sergio #Massa cantando con Ciro