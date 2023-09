Raúl Jalil: "Sergio Massa es el candidato más preparado y quien más conoce la Argentina"

A la vez advirtió que en este último tramo de la campaña electoral "no hay que subestimar a la gente. Hay que contar bien el proyecto y explicar bien los problemas que hemos tenido para gobernar en estos tiempos".

"Hay que tener un buen discurso para los jóvenes", insistió, y agregó que "tenemos que trabajar el doble porque el Norte argentino necesita que Sergio Massa sea el presidente de la Nación".

Respecto de las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, adelantó que "no está en mis cálculos una victoria de Milei, estamos convencidos de que Sergio va a ser el presidente", y puntualizó que "cada provincia tiene sus necesidades", como por ejemplo Catamarca.

Si "Milei plantea cerrar los mercados con Brasil, ¿adónde vamos a vender nuestras aceitunas y nuestros vinos?", preguntó.

"No es fácil gobernar en ninguna parte del mundo pero no es una salida la dolarización, si no ya se hubiera realizado", reflexionó respecto de otra de las propuestas libertarias, y sostuvo además que "no tenemos los dólares para la dolarización".

Destacó la propuesta de Massa, a la que ve con "mucho futuro", y dijo que las medidas del ministro de Economía "nos van a dar las divisas necesarias para estabilizar la economía" de manera que "en abril, mayo vamos a estar hablando de otra argentina, de otra inflación y de otro nivel de productividad".