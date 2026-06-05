Martín Menem confirmó que no habilitaron el Congreso para el velorio de Indio Solari: los motivos

Los motivos de la negativa de realizar el velorio de Indio Solari en el Congreso

A continuación, el titular de la Cámara Baja detalló el proceso de evaluación que derivó en la cancelación del Congreso como capilla ardiente, desligando la medida de una cuestión puramente política y amparándose en informes técnicos y de las fuerzas de seguridad. "Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", explicó.

El resultado de dicho análisis fue concluyente: "Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".

image Martín Menem confirmó que no habilitaron el Congreso para el velorio de Indio Solari.

La propuesta del Gobierno a la familia de Indio Solari

Para matizar el impacto de la medida en medio de la creciente tensión y los incidentes que ya se registran en los alrededores de Parque Leloir, Menem aseguró que el Poder Ejecutivo mantiene los canales de diálogo abiertos con el entorno íntimo del exlíder de los Redonditos de Ricota para buscar una alternativa que evite mayores desbordes.

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", concluyó el comunicado oficial.