Martín Menem confirmó que no habilitaron el Congreso para el velorio de Indio Solari: los motivos
El titular de la Cámara de Diputados ratificó la negativa de abrir el Congreso para la despedida del ídolo popular.
La posibilidad de que el Palacio Legislativo fuera el escenario de una despedida de Estado para Indio Solari quedó oficialmente descartada. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que ratifica la negativa de abrir las puertas del Congreso.
En medio de una fuerte polémica, el titular de la Cámara argumentó que el edificio no cuenta con la estructura necesaria para contener la masiva movilización que generaría el adiós al ídolo ricotero.
A pesar de la tajante decisión técnica, el funcionario libertario comenzó su mensaje con un tono protocolar de respeto hacia la figura del músico y el dolor de sus seguidores.
"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó Menem.
Los motivos de la negativa de realizar el velorio de Indio Solari en el Congreso
A continuación, el titular de la Cámara Baja detalló el proceso de evaluación que derivó en la cancelación del Congreso como capilla ardiente, desligando la medida de una cuestión puramente política y amparándose en informes técnicos y de las fuerzas de seguridad. "Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", explicó.
El resultado de dicho análisis fue concluyente: "Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".
La propuesta del Gobierno a la familia de Indio Solari
Para matizar el impacto de la medida en medio de la creciente tensión y los incidentes que ya se registran en los alrededores de Parque Leloir, Menem aseguró que el Poder Ejecutivo mantiene los canales de diálogo abiertos con el entorno íntimo del exlíder de los Redonditos de Ricota para buscar una alternativa que evite mayores desbordes.
"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", concluyó el comunicado oficial.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario