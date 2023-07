Sergio Massa recorrió una fábrica en Villa Soldati: "Nosotros defendemos a los trabajadores"

El precandidato, que estuvo acompañado por el precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de UxP, Leandro Santoro, y del ministro de Turismo y Deportes y postulante a legislador porteño, Matías Lammens, ponderó la visión que tiene el oficialismo nacional sobre la producción y el empleo.

massa.jpg

"El resto de las fuerzas políticas lo que plantean es que el salario es el costo de la Argentina. Para mí son personas, no son nada más que números. El 70% de la economía argentina es mercado interno y cuando los trabajadores no tienen un buen ingreso, la economía se plancha, porque la gente no tienen para gastar", fundamentó.

En ese sentido, el precandidato presidencial planteó que se deben "encontrar mecanismos para mejorar el salario" de los trabajadores.

massa 1.jpg

"Hoy tenemos un desequilibrio en la meta distributiva. Es lo que nos dejó un gobierno como el de Mauricio Macri, que privilegió la rentabilidad empresaria", argumentó.

Durante su recorrida, Massa dialogó con autoridades y trabajadores de Galfione, que se dedica al desarrollo de distintos tipos de hilados y que decidió, hace un año y medio, invertir más de dos millones de dólares para ampliar su producción.

Participaron también del encuentro el asesor del Ministerio de Economía, Julián Domínguez; y el secretario general de Asociación Obrera Textil de la República Argentina (Aotra), Hugo Benítez.