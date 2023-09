"Yo no camino para atrás...", la curiosa respuesta de Sergio Massa a Lautaro Maislin

"Estoy seguro que en el proceso de acumulación vamos a ganar la elección", disparó sin titubear, al mismo tiempo que remarcó la importancia de comentarle a la gente que "viene un tiempo nuevo donde tenemos que construir un Gobierno de unidad nacional".

Finalmente, tras ser consultado sobre si su canción lema para estas elecciones es 'Volver a empezar' como señaló Axel Kicillof o 'No te creas tan importante' de Damas Gratis, donde la estrofa señala "yo no camino para atrás como un cangrejo", el candidato a presidente por el oficialismo fue categórico: "Y, a mí me gusta Pablito Lescano. Yo no camino para atrás como un cangrejo, voy siempre para adelante", sentenció.