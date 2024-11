Sesión especial en Diputados para debatir el proyecto de Ficha Limpia

El proyecto prevé que nadie podrá candidato a cargos electivos si cuenta con una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

cristina fernandez.jpg

El PRO, junto a La Libertad Avanza (LLA) y la UCR, pidió la sesión especial para las 10, en un encuentro en el que también se incluyeron los proyectos de Juicio en Ausencia, modificaciones al Código Penal sobre reiterancia y voto por correo de los ciudadanos que viven en el exterior.

El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por 129 votos en la cámara baja y 37 en el Senado, con lo cual, si se alcanzara la sanción, la ex presidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025. En la actualidad, solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia.

camara diputados de la nacion.jpg

Otros proyectos

El proyecto de juicio en ausencia, en tanto, habilita a avanzar en el juicio para esclarecer el atentado a la AMIA, ya que permitirá juzgar a funcionarios del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y a los libaneses de Hezbollah señalados por haber organizado el atentado que causó 85 muertos.

La Argentina había pedido la extradición de los exministros de Defensa Ahamad Vahidi; del ex ministro de Seguridad Alí Fallhijan; del ministro de Economía y ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani, y del ex secretario de esa sede diplomática Ahmad Reza Ashgari.

Congreso pensador.jpg

Además, el temario incluye un proyecto de de ley de reforma del Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de reincidencia.

El proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que, si se está procesado y se comete un nuevo delito, se procede a la detención, ya que se cambia el concepto de reincidencia por reiterencia para terminar con la denominada "puerta giratoria".

Además se incluyó el proyecto para habilitar el voto en el exterior a través del correo, que se había establecido por decreto en el Gobierno de Mauricio Macri, pero luego fue suspendido en la gestión de Alberto Fernández.