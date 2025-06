"Si no pueden resolver...": cruce entre Patricia Bullrich y Provincia por el corte en Puente La Noria

La primera en disparar (en sentido figurativo, y no tanto) fue la ministra de Seguridad de la Nación y flamante libertaria, Patricia Bullrich, que compartió en X un video del accionar de la Policía Federal en Lomas de Zamora con la siguiente reflexión: "¿La Policía Bonaerense de Kicillof va a aparecer siempre tarde?".

"Estamos trabajando para liberar el tránsito en el Puente La Noria, pero nuestras fuerzas federales están siendo atacadas con una lluvia de piedras. ¿La Policía Bonaerense de Kicillof va a aparecer siempre tarde? ¿Es tierra de nadie?", se preguntó la titular de Seguridad, lista para descargar su bronca contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"En la provincia de Buenos Aires se tiene que terminar con la doctrina pro delincuentes. Con los violentos no se dialoga, se los identifica y se los detiene", agregó Patricia Bullrich, que luego fue citada en X por Javier Alonso, el titular de Seguridad bonaerense.

"Patricia, desde temprano están montando un circo con la PFA. Nosotros trabajamos todo el tiempo donde nos corresponde. Si no pueden resolver este tema, no pierdan tiempo: nos avisan y nos ocupamos", expresó el funcionario de Axel Kicillof, abierto a pedidos pero no a preguntas.

"Como sucede con el narcotráfico, que pasa todas las fronteras hasta llegar a la Provincia de Buenos Aires y nosotros debemos resolverlo", cerró.

La protesta se desarrolló sobre el Camino Negro, generando una importante congestión en el ingreso desde el sur del conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Los manifestantes, en su mayoría puesteros y trabajadores informales de la feria y del Paseo de Compras Urkupiña, exigieron una solución inmediata por parte de la Justicia, ya que, según explicaron, el cierre del predio dejó sin ingresos a más de 10 mil personas que dependen de esa actividad para subsistir.