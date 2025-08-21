Un especialista en cronobiología tildó de "incorrecto" el proyecto para modificar la hora oficial de Argentina

Golombek, que es investigador del CONICET además de especialista en cómo el tiempo afecta la biología humana, señaló que sabía del proyecto para aplicar un cambio horario en nuestro país pero se lamentó porque "primó la opinión sobre la ciencia", a juzgar por la propuesta que llegó al recinto de Diputados el miércoles de esta semana.

"Hace tiempo, cuando vimos el proyecto lo advertimos y proveímos evidencia científica de que debíamos estar en el huso horario -4 todo el año. Ahora vemos que no nos prestaron atención, y que nuevamente primó la opinión sobre la ciencia", convino.

Golombek subrayó que "es lamentable, porque la intención de corregir nuestro desfasaje horario es muy acertada, pero la alternancia de horarios trae más trastornos que soluciones", y volvió a resaltar la importancia del criterio científico para la elaboración de normas.

"Para esto está la ciencia: para proveer de evidencia a las discusiones sobre políticas públicas. Pero si no la tienen en cuenta, caeremos una y otra vez en errores, idas y vueltas que no le hacen bien a nadie", sentenció.