Susana Giménez: "En el único país en el que está mal ser rico es en la Argentina"

“Siempre hablamos de lo mismo" le dijo a Etchecopar y siguió: "Esto no puede ser, que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga '¡no, basta!', eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”.

“Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando les contás cómo está. Te dicen: 'ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo. Es increíble pero es así”, ´señaló.